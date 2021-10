Oppermachtig Ajax wint met 5-0 van PSV

In de openingsfase had Ajax het lastig met PSV. Remko Pasveer moest drie keer redden in de eerste tien minuten. Daarna kropen de Amsterdammers meer uit hun schulp. Dat leidde in de achttiende minuut ook tot de 1-0.

Openingsdoelpunt Berghuis

Tadic kwam door aan de linkerkant. Hij gaf een panklare voorzet op Berghuis, die de bal op een meter of veertien van het doel hard binnen knalde. PSV-doelman Joël Drommel, geboren in Bussum, was kansloos op het schot van de aanvallende middenvelder. Voor Berghuis was het zijn zesde doelpunt tegen de Eindhovenaren deze eeuw. Dat deed niemand hem na.

Ajax had daarna moeite om PSV vast te zetten. De Eindhovenaren deelden nog een paar speldenprikjes uit, maar Pasveer hoefde alleen in actie te komen op een vrije trap van Olivier Boscagli. Berghuis kreeg vlak voor rust een grote kans op zijn tweede van de middag, maar zijn kopbal werd op de lijn gekeerd.

Ajax beslist wedstrijd voortijdig

Tien minuten na rust was de wedstrijd praktisch beslist. Clubtopscorer Haller kopte een hoekschop fraai in de verre hoek. Opnieuw kwam de assist van aanvoerder Tadic. Antony deed in de 66e minuut ook een duit in het zakje. Hij stond helemaal vrij, werd bediend door Haller en scoorde via de voet van Drommel.

Invaller Klaassen maakte een kwartier voor tijd de 4-0. De vervanger van Berghuis kreeg de bal na een goede actie van Haller en schoot beheerst in de verre hoek. Tadic was in blessuretijd goed voor het slotakkoord. Met zijn honderdste eredivisiedoelpunt zorgde de Serviër voor de 5-0.

Het gat met nummer twee PSV is door de overwinning opgelopen tot vier punten. Feyenoord heeft zes punten minder dan koploper Ajax, maar de Rotterdammers hebben een competitiewedstrijd minder gespeeld.