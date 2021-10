Tadić blij met overwinning op PSV: "Revanche is altijd mooi"

Dušan Tadić en trainer Erik Ten Hag zijn blij met de uitslag van de wedstrijd tegen PSV. Het werd 5-0 in de Arena. "Vandaag hebben we revanche genomen", zei Ten Hag na afloop.

Over het begin van de wedstrijd was Ten Hag minder tevreden. Hij denkt dat de keeper zijn ploeg er doorheen heeft gesleept en dat er daardoor niet gescoord kon worden door PSV. "Dat begin, dat is goed om te beleven, daar kunnen we onze lessen uit trekken."

Een paar maanden geleden won PSV nog met 4-0. "Revanche is altijd mooi", vond Tadić. "Je bent altijd extra scherp als je de tegenstander moet pakken. Je hebt in je hoofd, de laatste keer 4-0 met PSV. Wij moeten deze wedstrijd pakken, deze winnen."