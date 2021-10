Kale en Kokkie trots op Ajax na grote zeges op Dortmund en PSV

Er staat momenteel geen maat op Ajax. De club trakteerde in een week tijd zowel Borussia Dortmund (4-0) als PSV (5-0) op een oorwassing. Kale en Kokkie zijn onder de indruk van hun club en in het bijzonder van Dusan Tadić, Sébastien Haller en Remko Pasveer. Maar eigenlijk vinden ze dat heel Ajax trots mag zijn.

Kale breekt een lans voor Pasveer, die met een reeks knappe reddingen zijn club uit de problemen hield. "Pasveer, die afgebrand is tot op zijn sokkel, sleept je er in twee wedstrijden gewoon hartstikke doorheen. Want tegen Dortmund kun je er in de eerste minuten toch een paar tegen krijgen."

Stoorzendertje

De mannen raken niet uitgepraat over de vele uitblinkers bij Ajax, maar volgens Kokkie was er ooke en dissonant. "Als er nou één een stoorzendertje is af en toe, dan vind ik dat Gravenberch. En als ik nou een Klaassen in zie vallen tegen Dortmund en gisteren tegen PSV, dan vind ik dat Ten Hag twee keer de fout maakt dat ie 'm laat invallen op de plek van Berghuis. Want ik vind dat je met een middenveld van Berghuis, Klaassen en Alvarez prima een potje af kunt spelen."