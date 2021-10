Personeel academische ziekenhuizen voert opnieuw actie voor betere CAO

In de hal van het Amsterdam UMC, locatie AMC, staan tientallen leden van het zorgpersoneel die demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden. Tijdens demonstratie zijn meerdere toespraken.

Een daarvan is van verpleegkundige Simone de Ruig. Zij zegt in een toespraak dat 'de leukheid van het werk wordt verbleek doordat ze zo ontzettend hard moeten werken'. "Eigenlijk zijn we te hard aan het werk waardoor collega's door de druk eraan onderdoor gaan." Namens het zorgpersoneel pleit ze voor het verlagen van de werkdruk en een hoger salaris.

Zondagsdienst

In totaal worden er op 52 afdelingen in Amsterdam actiegevoerd. In het Amsterdam UMC wordt vandaag op 34 afdelingen een zondagsdienst gedraaid. Bij de vorige actie, op 28 september, waren dat er nog maar vier. Bij het VUmc waren dat er destijds zeven, nu zijn dat er achttien.

De geplande zorg, zoals controles, behandelingen en geplande operaties, worden uitgesteld. Acute zorg zoals intensive care, hartbewaking en spoedeisende hulp gaat wel door. Op alle afdelingen worden verschillende activiteiten georganiseerd.