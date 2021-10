Personeel universitaire ziekenhuizen opnieuw in actie: alle planbare zorg vervalt

In totaal wordt er op 52 afdelingen in Amsterdam actiegevoerd. In het AMC wordt dinsdag op 34 afdelingen een zondagsdienst gedraaid. Bij de vorige actie, op 28 september, waren dat er nog maar vier. Bij het VUmc waren dat er destijds zeven, nu zijn dat er achttien.

De geplande zorg gaat niet door, de acute en poliklinische zorg gaan nog wel door. Op alle afdelingen worden verschillende activiteiten georganiseerd. Ook komt er een 'ludieke toespraak'.