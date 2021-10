Ajax breidt De Toekomst uit met twee extra trainingsvelden en een ministadion

Sportcomplex De Toekomst krijgt er over een paar jaar twee extra trainingsvelden en een ministadion bij. De gemeente heeft onlangs samen met de Ajax overeenstemming bereikt over de plannen.

Op de locatie waar de sportuitbreiding moeten komen ligt nu nog parkeerterrein P2. Het parkeerterrein zal in de toekomst onderdeel worden van het vernieuwde trainingscomplex van Ajax. De bedoeling is dat Ajax Vrouwen en Jong Ajax hier gebruik van zullen maken.

'Een nieuwe stap'

Algemeen directeur van Ajax Edwin van der Sar is blij met de uitbreidingsmogelijkheden. "Met deze exclusiviteitsovereenkomst zet Ajax een nieuwe stap", zegt Van der Sar. "Ons doel is structureel aanhaken bij de Europese top en onze jeugdopleiding en de doorstroming van jeugd naar het eerste elftal speelt daar een belangrijke rol in."

Daarnaast laat de Ajaxdirecteur weten dat het vrouwenvoetbal groeit. Hij verwacht dat deze ontwikkeling zal doorzetten. "Het geplande ministadion dat we op P2 willen realiseren biedt een passend podium voor Ajax vrouwen, Jong Ajax, de internationale wedstrijden van onze jeugd en sommige duels van ons eerste elftal."

De Nieuwe Kern

Rondom sportcomplex De Toekomst moet over een aantal jaar een compleet nieuwe stadswijk komen onder de naam De Nieuwe Kern. Het plan is om hier 4500 woningen te bouwen. Ook zijn er plannen voor een groot stadspark.

Parkeerterrein P2 blijft nog tot 2025 in gebruik, daarna kan Ajax de plannen realiseren. In de buurt van De Toekomst zal een nieuw parkeerterrein aangelegd worden.