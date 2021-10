Deur van appartementencomplex in Noord al 8 maanden kapot: ''We zijn het spuug- en spuugzat''

De voordeur van een appartementencomplex aan de IJdoornlaan in Noord is al sinds maart stuk. Vanaf dat moment zoeken de bewoners aan de lopende band contact met hun verhuurder Ymere, maar tot nu toe zonder resultaat.

Albert is een van de bewoners die zich druk maakt om de veiligheid van de bewoners. ''Mijn eerste klacht was van 30 maart. Sindsdien heb ik aan de lopende band contact gezocht met Ymere, maar het enige dat we horen is: ''We hebben een offerte aangevraagd" of "We zijn ermee bezig''.''





Daar hebben de bewoners tot nu toe geen boodschap aan. Zij voelen zich vooral onveilig. ''We wonen hier in een buurt waar begin van dit jaar schietpartijen hebben plaatsgevonden, waar camera toezicht is geweest, waar de ballonnen van het lachgas op straat liggen. Er zijn kinderen die zeggen tegen hun ouders, papa ik durf niet te slapen, want komen die meneren dan ook bij mij binnen?''