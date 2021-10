Verpleegkundige Simone de Ruig voert actie voor betere CAO: "Dit doen we ook voor de patiënt"

Voor een menigte van artsen, verpleegkundigen, diëtisten en andere zorgmedewerkers spreekt verpleegkundige Simone de Ruig haar collega's toe: "Ik zie hoe ontzettend hard jullie werken en als we midden in de nacht met onze patiënt naar een scan rennen, zie ik hoe onze collega's de patient met open armen ontvangen. Ik vind dat jullie beter verdienen en meer op waarde geschat moeten worden!" Er volgt een daverend applaus.

De afgelopen anderhalf jaar was het mede door corona en ziekteverzuim van personeel flink aanpoten voor Simone op de afdeling interne geneeskunde van het AMC. Ze verwacht dat die werkdruk alleen maar op blijft lopen. En dat ten koste van de patiënt. "Op het moment dat we maar met z'n tweeën op een volle afdeling staan tijdens een nachtdienst en we hebben een patiënt die hard achteruit gaat en een andere patiënt die veel pijn heeft, dan moet je kiezen wie je het eerst gaat helpen en dat is het laatste wat je wil."

52 afdelingen staken

De actiebereidheid is daarom nu nog groter. In het Amsterdam UMC op locatie AMC en VUmc draaien er in totaal 52 afdelingen een zondagsdienst. Bij de vorige actie waren dat er 11. Want het personeel moet steeds harder werken zonder salarisverhoging. En dat nekt de zorg, vindt Simone. "De afgelopen maanden hebben veel collega's de zorg verlaten, of zijn buiten de zorg werken. Ook komen er steeds meer chronisch zieken bij en is er vergrijzing onder patiënten. Als je het personeel dan niet hebt, wordt de werkdruk alleen maar hoger.