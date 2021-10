Verdachten kopen iPhones met frauduleus verkregen geld: "Kan je geen mooie prijs maken?"

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van twee, waarschijnlijk, minderjarige jongens die in Zuidoost iPhones kopen met geld dat niet van hen is. Ze gebruiken een bankpas van een dame van 83 jaar uit het Utrechtse Maarssen die het slachtoffer is van een babbeltruc.

De 83-jarige dame is af en toe verward en krijgt op een avond in augustus een telefoontje van iemand die zich voordoet als een medewerker van haar bank. Er zou fraude gepleegd zijn met haar bankrekening en haar pas moet vervangen worden, zegt de persoon aan de telefoon. Het slachtoffer gaat erin mee en geeft haar bankpas en haar pincode mee aan een persoon die langs de deur komt.

"Later wordt er met de bankpas van het slachtoffer in Diemen gepind. Bij een winkel in Zuidoost schaffen ze twee dure iPhones aan", zegt Stor. De bewakingscamera in de telefoonwinkel neemt ook geluid op. Te horen is hoe het tweetal een deal probeert te sluiten met de verkoper. "Kan ik wat voor jullie doen?", vraagt de medewerker. "Een iPhone 11. Kan je geen mooie prijs maken? Dan koop ik nog wat bij je. Dan koop ik er twee", antwoordt een van de verdachten.