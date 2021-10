Man in schouder gestoken tussen winkelend publiek in Ganzenhoef

De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van een man die ervan verdacht wordt een andere man te hebben neergestoken in Zuidoost. Het slachtoffer zit op dinsdag 17 augustus rond 15.00 uur op een bankje bij het winkelcentrum als hij opeens benaderd wordt door de nog onbekende man Het komt tot een worsteling waarbij de verdachte steekt met het mes.

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de verdachte, een man met een donker getinte huidskleur, op een zilverkleurige damesfiets aan komt rijden over Harriët Freezerstraat. Hij rijdt het trottoir op en fietst in de richting van de winkels. "Het slachtoffer heeft verklaard dat hij op een bankje zat en dat de verdachte uit het niets op hem afkwam en tegen hem zei: ''Jij bent dood". Vervolgens kwam de verdachte heel dicht op hem staan, voelde het slachtoffer opeens veel pijn in zijn schouder en gaat het mis", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Uit de reactie van de omstanders is te zien dat er iets aan de hand is, sommige schieten te hulp en proberen de twee uit elkaar te halen. Er ontstaat een worsteling waarbij de verdachte het slachtoffer steekt met een mes. De man loopt hierbij een wond op in zijn rechterschouder en meerdere krassen op zijn borst. Na de worsteling gaat de verdachte er op z'n gemak vandoor met zijn fiets aan de hand.

Signalement

De verdachte heeft een slank postuur. Hij wordt tussen de 30 en 40 jaar oud geschat en droeg een grijskleurig vissershoedje. Verder had hij lichte baardgroei, een donkere jas en donkere rugzak. Hij droeg een blauwkleurige jeans en witkleurige sneakers. Verder had hij dus een zilverkleurige damesfiets met een opvallend stuur in een soort u vorm.

"Het slachtoffer zegt de verdachte niet te kennen en is logischerwijs erg geschrokken en aangedaan door het steekincident waarbij hij heftige verwondingen opliep. Wij willen graag weten wie hier verantwoordelijk voor is", besluit Stor.