Project Onder de Pannen helpt kwetsbare Amsterdammers die zoeken naar woonruimte

In Amsterdam zijn veel mensen op zoek naar woonruimte. Dit kunnen Amsterdammers zijn die door verlies van werk of door een scheiding tijdelijk geen huis hebben. Of bijvoorbeeld jongeren die op hun eigen benen willen staan, maar die dit door hun situatie nog niet zelfstandig kunnen. Amsterdammers kunnen via de projecten 'Onder de Pannen' en ' Kamers met Aandacht' een kamer vinden die bij hen past.

'Onder de Pannen' is een project van de Regenbooggroep waarmee mensen die een slaapkamer ‘over’ hebben, deze legaal kunnen verhuren aan een stadsgenoot die dringend op zoek is naar woonruimte. Onderhuur dus, waarbij de verhuurder niet gekort wordt op uitkering of toeslagen. Zo wordt niet alleen de nieuwe huurder geholpen, maar gaat ook de verhuurder erop vooruit. De maximale verhuurperiode voor 'Onder de Pannen' is 12 maanden. Ook is er de de stichting Kamers met Aandacht. Dat is een non-profitorganisatie die kwetsbare jongeren tussen 18 en 23 jaar op weg naar zelfstandigheid helpt. Iedereen, die een kamer over heeft, kan zich voor dit project aanmelden.

Nieuwe huisgenoten

Het AT5-programma Amsterdam Informeert gaat langs bij Tijmen en Bert. Zij maken gebruik van het project 'Onder de Pannen'. Tijmen was hiervoor dakloos en ervaarde veel stress, maar nu huurt hij een kamer bij Bert in Noord. "Voor mij betekent het vooral veel rust en ik kan eindelijk mijn basisbehoeften uitvoeren zonder de stress waar ik de avond zal gaan slapen", vertelt Tijmen. Zijn nieuwe huisgenoot Bert heeft een uitkering en had een kamer op zolder over. "Ik heb sinds een aantal maanden een uitkering en dat is geen vetpot, dus zo komt er ook iets van geld binnen", vertelt Bert. "En het is natuurlijk ook heel gezellig", lacht Bert.