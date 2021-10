Mogelijk traplift als alternatief voor kapotte liften op (metro)stations

Een van de reizigers die regelmatig gebruik maakt van stationsliften is de 9-jarige rolstoelgebruiker Vesper. Dit weekend ging AT5/NH Amsterdam met haar op pad. Zowel op station Sloterdijk als op Centraal kreeg Vesper te maken met kapotte liften. De lift op metrostation Sloterdijk was zelfs sinds december 2020 kapot.

Wethouder Egbert de Vries reageerde dinsdagavond tijdens een vergadering van de regioraad van de Vervoerregio op vragen over defecte liften. "Wij kijken of het niveau van bereikbaarheid en toegankelijkheid een tandje hoger kan", aldus de wethouder. "Nu liggen er negen liften wekenlang uit. We zouden betere alternatieven kunnen bedenken, zodat er toch een mogelijkheid is om met een rolstoel op het perron te komen." Op dit moment is het aantal liften in stations en metrohaltes in de stad is 95 procent werkend.