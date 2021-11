Kikkerbilsluisbrug wordt vernieuwd: "De klep van de brug moet helemaal vervangen worden"

Het wegdek op de Kikkerbilsluisbrug is verouderd en wordt vervangen. Daarnaast wordt de aansluiting met de Prins Hendrikkade aangepast. De brug is in het weekend van 5 tot en met 8 november niet bereikbaar.

De Kikkerbilsluis dankt haar naam waarschijnlijk aan de houtkoperij "De Kikkerbil", die hier in de 17de eeuw gevestigd was. De makers van het AT5-programma Het Verkeer nemen een kijkje op de bijzondere brug om met eigen ogen te zien hoe de werkzaamheden verlopen. "De klep van de brug moet helemaal vervangen worden", vertelt omgevingsmanager Martine Mooij. "Daarnaast worden de elektrische installaties vervangen, zodat de brug in de toekomst op afstand bestuurbaar kan zijn." En daar blijft het niet bij. "Wij nemen ook gelijk de verandering van het wegdek op de Prins Hendrikkade mee en voeren groot onderhoud uit", aldus de omgevingsmanager.

Een vrouwelijke tatoeëerder wiens zaak zich naast de werkzaamheden bevindt is tevreden over de werkzaamheden."Het is een beetje rumoerig, maar het is prima. Het is voor een goede zaak!" Wel maakt ze zich zorgen over de vele ongelukken die ze ziet. "Bijna elke dag hebben wij hier wel een ongeluk, omdat de auto's veel te snel rijden. Kan daar niet wat aan gedaan worden?", vraagt ze zich hardop af. Omgeveningsmanager Mooij heeft goed nieuws voor de plaatselijke onderneemster. "Tijdens de werkzaamheden wordt niet alleen het brugdek vervangen, maar ook de indeling van de rijweg. In plaats van vijf rijwegen komen er drie terug. Ik verwacht hierdoor dat automobilisten veel langzamer gaan rijden. Ook komt er veel meer ruimte voor fietsers en voetgangers waardoor het veiliger wordt."

"Het is af en toe wel een beetje vervelend, maar ik vind het niet zo erg", vertelt een vrouw die om de hoek van de werkzaamheden woont. Een voorbij fietsende man vol met ijzer in zijn fietsbak vult aan: "Al dat geluid leer je uit te schakelen in gedachte." Hij vindt het dan ook geen probleem dat de brug een weekend dichtgaat. "Het maakt allemaal niet uit, ik bewaar het ijzer wel wat langer."

Kikkerbilsluisbrug weekend dicht Tijdens de werkzaamheden blijft de brug bereikbaar voor het autoverkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden. Met uitzondering van het weekend van vrijdag 5 november vanaf 20.00 uur tot en met maandagochtend 8 november 06.00 uur. De brug is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Ook fietsers en voetgangers kunnen dan geen gebruik maken van de brug. De omleidingsroutes staan met gele borden aangegeven.