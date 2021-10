Zelfvarende boot kan zwemmers ontwijken en afval vervoeren

Na jarenlang onderzoek worden de zogeheten RoBoats inmiddels in het water van het Marineterrein getest. De bootjes kunnen zonder bestuurder varen en zijn bedoeld om afval of zelfs personen te vervoeren.

Varen zonder bestuurder mag officieel nog niet, maar de wetgeving wordt nog aangepast. Wel mag er getest worden. Ontwikkelaar AMS Institute, de maker van de zelfvarende boten , denkt dat de wet over vijf tot acht jaar veranderd is. De technologie zou dan al op grote schaal ingezet kunnen worden.

Op het Marineterrein wordt tijdens het testen gezwommen, maar dat is volgens ontwikkelaar AMS Institute geen probleem. "We hebben door de sensoren genoeg zicht op bijvoorbeeld zwemmers. Dus op het moment dat de boot al een zwemmer ergens ziet, dan weet hij, ik moet terug, laten we hier voorzichtig zijn", vertelt ingenieur Rens Doornbusch.

Volgens het kennisinstituut is het nog afwachten of mensen het straks al aandurven om in de zelfvarende bootjes te stappen. Toch zou er tegelijkertijd wereldwijd grote interesse zijn naar deze technologie op veerdiensten. Zo'n verbinding zou dan in Amsterdam bijvoorbeeld over het IJ kunnen.