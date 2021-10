12-jarige Angel uit Zuidoost verkozen tot nieuwe kinderburgemeester

De kersverse kinderburgemeester ontving in de raadzaal op het stadhuis de felicitaties van wethouder Onderwijs Marjolein Moorman. Daar vertelde ze: “Ik ben geboren in Indonesië en woon drie jaar in Nederland. Ik heb de taal moeten leren en heb plannen voor Amsterdam. Er mogen meer bomen en bloemen komen: biodiversiteit en groen is belangrijk in de stad."

Angel lost de huidige kinderburgemeester, de 9-jarige Dominic uit Nieuw-West af. Vanaf 2 november zal ze worden bijgestaan door een kinderraad, die ook volledig herkozen is. Samen vertellen zij aan het college van B en W wat voor kinderen belangrijk is en wat hun wensen zijn. Het gebeurt regelmatig dat de kinderburgemeester meegaat met de burgemeester of een wethouder naar een bijzondere gebeurtenis. Ook wordt soms een korte toespraak gehouden.

"Vrolijker, blijer en veiliger"

De gemeente is de afgelopen weken op zoek gegaan naar een nieuwe kinderraad en een nieuwe kinderburgemeester. Leerlingen uit groep 7 en 8 uit de hele stad konden zich hiervoor opgeven. Een jury, bestaande uit kinderombudsman Anne Martien van der Does, de huidige kinderburgemeester Dominic en

presentator van Het Klokhuis Pascal Tan, hebben op basis van alle inzendingen een keuze gemaakt. De nieuwe kinderraadsleden hebben onderling gekozen wie de kinderburgemeester wordt. Angel heeft al ideeën voor haar termijn. "Ik wil mij inzetten voor veiligheid en kunnen er bijvoorbeeld speciale stoplichten met smileys komen. Zeker met snelle e-bikes is het soms niet veilig. Samengevat: de stad kan vrolijker, blijer en veiliger.”