Ook T-Mobile haalt winkels leeg na reeks overvallen

T-Mobile laat desgevraagd weten dat het gaat om een zware maatregel. "In de winkels zijn de toestellen vervangen door dummy's", zegt een woordvoerder van het telecombedrijf. "Klanten kunnen alleen producten bestellen, die de volgende dag bij hen thuisbezorgd worden."

T-Mobile had al beveiligers ingezet en de deuren op slot gedaan, waardoor klanten moesten aanbellen voordat ze naar binnen konden. "Dat zijn beveiligingsmaatregelen die je normaal gesproken alleen ziet bij een juwelier, maar we maken ons grote zorgen over het aantal overvallen op telecomwinkels in de stad. Het is niet alleen gevaarlijk voor onze medewerkers, maar ook voor klanten en omstanders", zegt de woordvoerder.

Na de overval op T-Mobile van 12 oktober zijn drie verdachten aangehouden. Of zij ook een link hebben met de andere overvallen wordt nog onderzocht. Afgelopen woensdag werd er voor de vierde keer in ruim twee weken een telefoonwinkel op het Bijlmerplein overvallen. KPN en VodafoneZiggo reageerden daarop door de voorraden uit een aantal winkels te halen.

Handelswaar

Een woordvoerder van KPN zei woensdag tegen NH Radio dat hij niet precies weet waarom de telefoonwinkels zo vaak doelwit worden van overvallen. "Het is natuurlijk wel zo dat telefoons, net zoals juwelen, vrij klein zijn. In die zin zijn ze misschien ook wel makkelijk mee te nemen."

Hij vertelt dat de telefoons ook veel waarde vertegenwoordigen en dat ze misschien makkelijk te verhandelen zijn. "Maar waarom specifiek telefoonwinkels nu doelwit zijn, daar heb ik geen idee van."