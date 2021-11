Jongerenprogramma What's Next onderzoekt de toekomst van Noord-Hollandse boeren

Het jongerenprogramma What’s Next duikt in deze aflevering in de wereld van boeren en onderzoekt of er nog wel een toekomst is voor boeren in de provincie Noord-Holland.

AT5

In deze aflevering spreken we met de 24-jarige Flora Munster. Zij werkt op de bloemenkwekerij van haar ouders in Wieringerwerf, die zij in de toekomst over hoopt te nemen. Maar kan dat wel met de toename van regelgeving en de daaraan verbonden kosten voor boeren? Kritiek vs Politiek Flora staat lijnrecht tegenover een Statenlid van de provincie Noord-Holland in de rubriek Kritiek vs Politiek. Want volgens Ines Kostíć zijn de boeren in Nederland juist nog lang niet duurzaam genoeg. What's Next vraagt zich daarom af of de toekomst van Flora eigenlijk wel in de bloemen ligt. Is een insectenkwekerij niet meer iets voor haar? Of kan zij geen datacenter laten plaatsen op haar landbouwgrond?