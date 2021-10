Krijgen kinderen in Amsterdamse ziekenhuizen nog bezoek van Sinterklaas dit jaar?

Zieke kinderen in Amsterdam worden jaarlijks bezocht door Sinterklaas en zijn Pieten, maar of dat dit jaar gaat gebeuren is nog de vraag. Na een conflict tussen vrijwilligers en het bestuur van de stichting Sinterklaas in Amsterdam, stapte een groep vrijwilligers op. De nog actieve vrijwilligers van de stichting zijn nu bezig met het organiseren van de intocht, maar blijft er nog tijd over voor het organiseren van de ziekenhuisbezoeken? Enkele ziekenhuizen maken zich zorgen en vrezen dat het te kort dag wordt.

"Als het niet doorgaat is dat jammer, want elk extraatje is welkom voor kinderen in het ziekenhuis"

"We leggen dit jaar de prioriteit bij de maatschappelijke doelen, dat doen we onder andere bij de intocht zelf op 14 november. De afgelopen weken hebben we contact gehad met zes stichtingen om hun patiëntjes een onvergetelijke dag te bezorgen. Er is al contact gelegd met de ziekenhuizen, maar er zijn nog geen afspraken mee gepland."

Te kort dag?

Het nu nog regelen van een Sinterklaasbezoek is volgens Konings, van het AMC, te kort dag. “Het werd normaal al veel eerder geregeld en dat is dit jaar niet van de grond gekomen. Ze zouden dan héél erg moeten opschieten, want we hebben een hele strakke organisatie. Het is wel jammer, want elk extraatje is welkom voor kinderen in het ziekenhuis."

Voor het OLVG blijkt de korte tijdsduur geen probleem te zijn. “Als ze nog willen komen, zijn ze van harte welkom", zo laat de pedagogisch medewerker weten.

Voorzitter Edgar Peer zegt hierover: "Onze eerste focus ligt op de intocht, daarna hebben we nog drie weken om afspraken met de ziekenhuizen te plannen. Wij bepalen de data van bezoeken later in overleg met de betrokken ziekenhuizen."