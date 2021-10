Passagier over ontruimde Transavia-vlucht: "Er werd nog geschreeuwd, no luggage!"

De Utrechtse Laila (28) was een van de 180 passagiers aan boord van Transavia-vlucht 6730, die de Boeing op Schiphol moesten ontvluchten vanwege een brand in het landingsgestel. Volgens de reiziger ontstond er verwarring onder de passagiers en duurde het even voordat iedereen zich realiseerde wat er aan de hand was.

Passagiers evacueren de Transavia-Boeing - Laila

Het toestel, een Boeing 737-800 van Transavia, was rond 13.15 geland op de Polderbaan van Schiphol. Zowel Transavia als de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen nog onderzoek naar de oorzaak van de brand, maar vermoedelijk ontstond de brand pas na de landing in een van de wielen van het vliegtuig. Laila zat achterin het vliegtuig, dat afkomstig was uit Sevilla. Volgens de Utrechtse hadden de passagiers voorin het toestel het eerder door dat er ontruimd moest worden. "Toen werd er geschreeuwd: No luggage, no luggage!", vertelt Laila aan NH Nieuws. Pas op dat moment had ze door dat ze zo snel mogelijk uit het vliegtuig moest zien te komen. Laila verlaat vervolgens zonder handbagage de Boeing via de glijbaan aan de achterzijde van het toestel. Geschrokken Laila vertelt dat ze erg schrok toen ze doorhad dat het menens was, maar de schrik nam ook snel af. "We zijn met bussen naar een wachtruimte gebracht. De bemanning van de vlucht kwam daar ook naartoe om met ons te praten en iedereen gerust te stellen." Terwijl Laila met NH Nieuws belt wordt er al omgeroepen dat er bussen komen om de passagiers naar de bagagehal te brengen. Laila kan bijna naar huis. Transavia laat NH Nieuws weten dat er twee inzittenden lichtgewond zijn geraakt. Laila vermoedt dat het om twee oudere passagiers gaat: "Een had een schaafwond, de ander kreeg verband om een enkel." Buiten filmde Laila het toestel. Te zien is dat het landingsgestel nog brandt, terwijl de passagiers het toestel via de vleugels en glijbanen verlaten.

No luggage! Bij een evacuatie van een vliegtuig zijn de inzittenden verplicht hun handbagage achter te laten. Bij deze beelden van vandaag, maar ook bij eerdere incidenten na noodlandingen of incidenten elders op de wereld, is te zien dat passagiers toch met rolkoffers en tassen het toestel verlaten. Een evacuatie loopt vertraging op door reizigers die tijdens een noodgeval de bagagebakken openen om hun handbagage te pakken. Ze kunnen andere passagiers ermee bezeren, maar ook de vluchtroute ermee blokkeren. Flaps Op de beelden is te zien dat een deel van de passagiers het vliegtuig verlaten via de nooduitgangen boven de vleugels. Op Twitter valt het kenners op dat de zogenaamde flaps niet zijn gebruikt. Flaps, of vleugelkleppen helpen een vliegtuig vertragen zonder al te veel hoogte te verliezen bij de nadering en landing. In geval van een evacuatie moeten ze ook worden gebruikt als glijbaan voor vluchtende inzittenden. Of hier fouten zijn gemaakt moet blijken bij het onderzoek van de Onderzoeksraad en Transavia.

Bij een B737 fungeren de flaps al glijbaan, maar dan moet je deze wel selecteren conform de evacuatie checklist, welke direct beschikbaar is via achterpagina QRH. https://t.co/PGJzXkAzN1 — Ruud Holswilder (@RuudHteB) October 28, 2021

Lees ook NHNieuws Vliegtuig Transavia op Schiphol ontruimd na kleine brand in landingsgestel