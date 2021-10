Overval op telefoonwinkel laat 'enorme indruk' achter op personeel: "Ze stormden binnen"

De vierde overval in korte tijd op een telefoonwinkel aan het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost gisteren, hakt er flink in bij het personeel. "Het heeft een enorme indruk gemaakt", zegt een beveiliger die die middag aan het werk was. Hij heeft er niet van kunnen slapen en voelt zich de dag erna niet lekker.

Woensdag stormde een groep mannen de winkel van VodafoneZiggo binnen aan het Bijlmerplein. Het was de vierde overval op een telefoonwinkel in het winkelcentrum in 15 dagen tijd. De beveiliger, die anoniem wenst te blijven, zegt dat hij die middag bij de winkel aan het werk was. "Ze waren al opgevallen en er waren ook al wat protocollen in gang gezet", zegt hij op NH Radio. Een van die protocollen is een deurbeleid: pas als een iemand de winkel verlaat, mag er ook weer iemand in. "En op dat moment dat ik iemand eruit laat, wordt diegene aan de kant gegooid en stormen zij naar binnen."

Het blijkt te gaan om een groep overvallers. Jonge jongens, volgens de beveiliger. Veel wil hij niet kwijt over wat er zich in de winkel afspeelde. Wel dat hij een dag erna nog flink geschrokken is. "Het is een incident wat impact heeft. Maar het is ook een risico van het vak." De beveiliger zegt veel steun te ontvangen uit zijn omgeving. "Vrienden, collega's, mensen in de buurt. Ik kom zelf ook uit deze buurt. Iedereen vraagt hoe of wat. Mensen om mij heen zitten er ook heel erg mee." Ouders Hij doelt dan vooral op de jonge leeftijd van de overvallers. "Ik hoop dat die jongens dit horen, of die ouders. Dat ze aan het denken gezet worden. Als je onder druk staat of wat dan ook: ik heb ook dingen meegemaakt en ik ben er ook uitgekomen. Iedereen kan eruit komen. Het is misschien ook een bewustwording naar ouders toe: let op je kids. Er zijn genoeg stichtingen en instanties die je kinderen kunnen helpen met opleidingen en dat soort dingen." Zelf is de beveiliger morgen alweer aan het werk. Ondanks de impact, voelt hij zich ook door de overval extra gemotiveerd. "Door dit soort dingen eigenlijk nog wel meer. Ik kan hier niet beter op voorbereiden, ik heb volgens de protocollen gehandeld." Winkelvoorraad De reeks overvallen op telefoonwinkels aan het Bijlmerplein heeft ook impact op de winkels zelf en hun klanten. Zowel KPN, als VodafoneZiggo en T-Mobile hebben laten weten hun winkels voorlopig leeg te halen.