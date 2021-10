OM: handhavers mogen niet beboeten voor verbergen kenteken

Boetes geven voor het afplakken, vervalsen of manipuleren van het kenteken blijft alleen een verantwoordelijkheid van de politie. De gemeente probeerde daar verandering in te brengen, maar dat lukte niet.

Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de VVD. Een paar jaar geleden bleek al dat parkeercontroleurs de politie bellen als er een kenteken afgeplakt blijkt te zijn. In dat geval kan het kenteken namelijk niet gescand worden door een scanauto en kan er dus ook niet gecontroleerd worden of de bestuurder parkeergeld heeft betaald.

Vijf keer fraude

Volgens wethouder Egbert de Vries (Verkeer) en burgemeester Femke Halsema is 'de omvang van het probleem beperkt'. Zo werd er dit jaar slechts 24 keer een geparkeerde auto aangetroffen waarvan het kenteken vanaf de straat onleesbaar was. Omdat er in 2021 duizenden auto's gecontroleerd zijn, ging het om 0,16 procent van de geparkeerde auto's. "In vijf van de 24 gevallen was er aantoonbaar sprake van fraude."

"Toch heeft de gemeente Amsterdam bij het Openbaar Ministerie geïnformeerd of het mogelijk is om gemeentelijke BOA’s (al dan niet bij wijze van experiment) de bevoegdheid te geven om boetes op te kunnen leggen vanwege het manipuleren respectievelijk onzichtbaar maken van kentekens", schrijven De Vries en Halsema. "Het Openbaar Ministerie (landelijk) heeft aangeven niet met de gevraagde uitbreiding van de bevoegdheden van BOA’s akkoord te willen gaan."

Lastig

Volgens De Vries en Halsema kunnen handhavers wel optreden als het juiste kenteken alsnog achterhaald kan worden en blijkt dat er geen parkeergeld is betaald. Dat blijkt in de praktijk 'lastig' vanwege de snelheid waarmee de scanauto's rondrijden. Om dezelfde reden is het ook lastig om een melding te doen bij de politie. Wel kan het bedrijf dat de auto's voor de gemeente controleert eventueel scooters inzetten 'om een verdachte situatie nader te bestuderen'.

Op het onzichtbaar maken of manipuleren van kentekens van auto's staat een boete van 150 euro. De Vries en Halsema schrijven dat er geen stadsdelen zijn waar kentekens vaker worden afgeplakt dan gemiddeld. "Boetes voor kentekenvervalsing worden verspreid over de hele stad uitgeschreven en zijn niet geconcentreerd in bepaalde buurten."