Podcast voor jonge vaders: "Ik was een soort zombie en dacht: waar ben ik aan begonnen?"

Hoe word je een goede vader? En wat komt er allemaal op je af als je vader wordt? Dat zijn de onderwerpen in de maandelijkse podcast Papa's Dingen van Alvaro Oosterwolde. Stefano Homoet van Wij Zijn Amsterdam sprak met hem over de podcast en vaderschap.

Alvaro heeft een zoontje van een jaar en kwam samen met zijn vriendin op het idee voor de podcast Papa’s Dingen. “Tijdens de zwangerschap kwamen we erachter dat mijn vriendin heel veel middelen had om dingen te weten te komen over de zwangerschap, de geboorte en hoe het is om een kind op te voeden. Maar voor vaders was dat aanzienlijk minder. Toen hebben we bedacht dat er ook iets voor vaders zou moeten zijn.”

In de podcast vertellen jonge vaders openhartig over hun ervaringen. Zo vond acteur Raymi Sambo het best heftig om vader te zijn: “Ik ben een alleenstaande vader en dan gaat een kind drie keer per nacht huilen. Ik herkende mezelf gewoon niet meer. Ik was echt een soort zombie en dacht: waar ben ik aan begonnen?”

Alvaro heeft zelf thuis een vaderfiguur moeten missen. “Je merkt het vaak niet, totdat je naar een sport gaat en je ziet andere kinderen met hun vaders of met beide ouders en dan miste ik toch wel een vaderfiguur. Dat heeft toch wel voor veel pijn en verdriet gezorgd.” Alvaro hoopt met de podcast mannen een hart onder de riem te steken zodat zij ook de informatie kunnen krijgen die zij nodig hebben om klaar te zijn voor het vaderschap.