Opnieuw telefoonwinkel overvallen: "Ik wil niet meer alleen in de winkel staan"

Met een de overval op een telefoonwinkel in het Stadshart inAmstelveen staat de teller inmiddels op vijf overvallen op belwinkels in vijftien dagen. Getuigen en andere winkeliers reageren geschrokken.

Verschillende voorbijgangers hebben de overvallers gezien. "We liepen door het winkelcentrum en opeens zagen we twee jongens in bivakmutsen langs ons rennen," vertelt een vrouw. "Ik wilde gaan kijken, maar een vriendinnetje zei dat ze pistolen bij zich hadden, dus toen gingen we achter een muurtje staan. Ze hadden twee grote sporttassen bij zich, waarvan uiteindelijk eentje op de grond is gevallen. Er zaten heel veel telefoons in."

"Je moet je voorstellen dat je aan het werk bent en dat je opeens geconfronteerd wordt met een vuurwapen of een mes. Dat is ontzettend heftig om mee te maken."

Of de overvallen met elkaar te maken heeft, kan de politie nog niet zeggen. "We weten op dit moment niet of deze overvallen een verband hebben of dat het mogelijk copycatgedrag is. Of dat het om dezelfde verdachten gaat. We hebben wel in meerdere zaken mensen aangehouden, dus we weten wel dat het niet loont," vertelt een woordvoerder van de politie.

Andere winkels in het winkelcentrum zijn ook geschrokken. "Ik vind het heel pittig wat er gebeurd is. Wij staan in principe altijd met z'n tweeën, maar het gebeurt wel eens dat je alleen staat. Nu denk ik echt: dat wil ik niet meer. Het kan gewoon niet meer in deze tijd," vertelt een medewerker van de kledingwinkel naast de telefoonwinkel.