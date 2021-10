Halsema: vanaf vanavond strengere controles op toepassing coronatoegangsbewijs

De gemeente gaat vanaf vanavond strenger controleren op de naleving van het coronatoegangsbewijs. Dat zei burgemeester Femke Halsema zojuist in gesprek met AT5.

De burgemeester acht de strengere controles noodzakelijk nu de besmettingscijfers in de stad oplopen. Daarnaast is duidelijk dat bezoekers van horecazaken niet in alle gevallen worden getest.

Volgens Halsema is het voor de veiligheid en gezondheid van horecabezoekers noodzakelijk dat de horeca de coronaregels goed naleeft. Ze doet een dringend beroep op de branche om de coronatoegangsbewijzen te controleren en ziet zich daarnaast genoodzaakt om de handhaving te intensiveren en zwaarder in te grijpen bij plekken waar de regels na waarschuwing nog steeds niet gevolgd worden. Dat betekent dat horecaondernemingen dit weekend een bezoek van handhavers kunnen verwachten. "De horeca zou zich dondersgoed moeten realiseren dat als ze niet zelf de verantwoordelijkheid nemen ze weer met maatregelen worden geconfronteerd die ze verafschuwen", zo zegt ze in AT5's Het Gesprek met de Burgemeester.

Waarschuwingen

Halsema gaf eerder aan alleen in te grijpen bij excessen, maar gaat dus nu een stap verder. "We hebben een groot aantal waarschuwingen afgegeven. Maar nu zien wij met oplopende cijfers ons genoodzaakt om dat aan te scherpen. Omdat wij vinden, en daar spreek ik ook Koninklijke Horeca Nederland op aan, dat zij te weinig eigen verantwoordelijkheid nemen."

Verder roept de gemeente alle Amsterdammers en bezoekers van de stad op zich aan de coronaregels te blijven houden. Dat betekent onder meer dat zij drukke plekken vermijden als daar geen controle op de QR-code plaatsvindt, thuisblijven bij klachten en zich laten testen.

Kritiek

Ze reageerde verder nog fel op de kritiek die D66-Kamerlid Jan Paternotte eerder vandaag uitte op Twitter. Paternotte haalde aan dat Amsterdam nog geen boetes heeft uitgedeeld voor het niet handhaven van de coronachecks, 'terwijl de vaccinatiegraad laag is en de ziekenhuizen volstromen'. "Ik heb langzaam maar zeker wel mijn buik vol van Kamerleden die iets roepen zonder even hun licht op te komen steken. Wij volgen het landelijk beleid. Overal in Nederland geldt precies dezelfde handhavingsstrategie."

Halsema sprak verder over makkelijke kritiek'. "Ik zou zeggen: kom eens langs, kom eens praten. Dan hoor je met welke schaarste wij te maken hebben en waar de verantwoordelijkheid van de horeca zelf ligt."