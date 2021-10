Oproep prominenten PvdA en GroenLinks: ga verder als één fractie

Partijprominenten van de PvdA en GroenLinks doen een oproep om intensiever samen te werken door een fractie te vormen in de gemeenteraad. Dat staat in een open brief die door tientallen leden van beide partijen is getekend. De oproep is onder meer ondertekend door oud-burgemeester en Job Cohen (PvdA), voormalig wethouder Andrée van Es (GroenLinks), oud-fractievoorzitter Pieter Hilhorst (PvdA) en oud-fractievoorzitter Maarten van Poelgeest (GroenLinks).

In de brief schrijven de voorstanders van de samenwerking dat de PvdA en GroenLinks de afgelopen jaren inhoudelijk steeds verder naar elkaar toe zijn gegroeid. "De noodzaak om als linkse partij te concurreren is voorbij. Het is tijd om de verschillen achter ons te laten en ons te richten op onze gedeelde idealen."

'Intensievere samenwerking loont'

Volgens de ondertekenaars van de brief loont een intensievere samenwerking van fracties en staat zowel de achterban van de PvdA als GroenLinks voor een landelijke samenwerking. Een samenwerking tussen beide partijen in de stad kan volgens de leden tegenwicht bieden in de raad waar veertien fracties actief zijn en is het voor de kiezer niet meer uit te leggen waarom wel voor de ene partij wordt gestemd en niet voor de ander. "Daarom roepen wij op dat de kiezer die keuze niet hoeft te maken. Omdat onze overeenkomsten groter zijn dan de verschillen."

De leden willen de fracties na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 samenvoegen om als een team te onderhandelen over een nieuw college. Daarna hopen de leden dat er als een fractie wordt gewerkt in de gemeenteraad.

Samenwerking tijdens formatie

Eerder vormden PvdA-leider Lilianne Ploumen en GroenLinks-voorman Jesse Klaver een tijdens het formatieproces een blok. Dit besluit zorgde voor veel kritiek, maar werd wel breed gesteund door hun achterbannen. Niet lang daarna werd duidelijk dat de VVD en het CDA niet verder wilden praten over de formatie van een nieuw kabinet.