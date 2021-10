Celstraf voor schietpartij in telefoonwinkel in Zuidoost

Een 21-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 30 maanden omdat hij in een telefoonwinkel in Zuidoost met een gaspistool viermaal op een andere man schoot. Die raakte lichtgewond door een schampschot.

Het incident gebeurde op 3 januari van dit jaar in De Amsterdamse Poort. Aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de 21-jarige man en het slachtoffer. De vriendin videobelde op dat moment met de 21-jarige man, die op zijn fiets sprong en naar De Amsterdamse Poort ging. Daar aangekomen pakte de nu veroordeelde man zijn gaspistool en schoot in eerste instantie twee keer, waarna het slachtoffer de belwinkel in vluchtte. De dader liep achter hem aan de winkel in en schoot toen nog een keer. Beelden van het incident:

AT5

Poging doodslag Van de vier schoten waren er twee gericht op het hoofd van het slachtoffer. De rechtbank acht daarom poging tot doodslag bewezen. "Hij creëerde niet alleen voor het slachtoffer een levensgevaarlijke situatie maar ook voor omstanders, onder wie de medewerkers van de belwinkel waar de schietpartij plaatsvond." De man is ook veroordeeld voor het in het bezit hebben van een geladen vuurwapen. Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en antisociaal gedrag vertoont vanwege beperkte gewetensontwikkeling. Daarom is hij licht ontoerekeningsvatbaar verklaard. Voorwaarde van zijn straf is dat hij onder meer moet meewerken aan forensisch psychiatrisch toezicht. Daarnaast moet hij een schadevergoeding van 3.250 euro betalen.

