'Coronapas wordt verplicht bij sportscholen, zwembaden en musea'

Dat meldt de NOS. Vanaf vrijdag zou de coronapas verplicht worden in onder meer sportscholen en zwembaden en op zogenoemde doorstroomlocaties als dierentuinen, pretparken en musea.

Er zou nog worden onderzocht of de coronapas ook op korte termijn kan worden ingevoerd in het hoger onderwijs en het mbo, daar is eerst een wetswijziging voor nodig waarmee de Tweede Kamer nog moet instemmen.

Mondkapjesplicht

De mondkapjesplicht keert terug in de publieke binnenruimte, zoals het gemeentehuis, en bij contactberoepen. Er zou nog worden gesproken over de vraag of mondkapjes ook weer verplicht worden in winkels. Verder wil het kabinet dat mensen de helft van de tijd thuiswerken.

Morgenavond worden de definitieve maatregelen in een persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge toegelicht.

Afgelopen weekend bleek dat een meerderheid van het AT5-panel voor extra coronamaatregelen is. Van de ruim 1700 Amsterdammers die meededen aan het onderzoek, wil 65 procent dat de QR-code op meer plekken verplicht zou moeten zijn.