Stad NL V CHANG: “Je wordt gelabeld als ‘gek’ of ‘gestoord’”

In de 6-delige docuserie CHANG onderzoekt Chang Ju Cheung de verschillen en overeenkomsten van de Chinese gemeenschap in Amsterdam en Hongkong. Hoe gaan eerste generatie Chinezen in Amsterdam en Hongkong anders om met cultuur, gezondheid, racisme en emancipatie dan de tweede en derde generatie?

In de vierde aflevering onderzoekt Chang hoe er binnen de Chinese gemeenschap wordt omgegaan met depressie. Hij kreeg er zelf namelijk ook mee te maken. De manier waarop Chang daar destijds mee omging roept de vraag bij hem op: “Komt het door mijn opvoeding dat ik mijn depressieve gevoelens binnen hield?

Quote Je wordt gelabeld als ‘gek’ of ‘gestoord’ Wilson

Zijn zoektocht begint in Amsterdam bij Wilson die hetzelfde doormaakte. Wilson durfde niet aan zijn moeder te vertellen wat er scheelde en voelde zich zelfs gedwongen om tegen zijn moeder te liegen over het bezoeken van een therapeut. “In de Aziatische cultuur bestond het niet echt, of in ieder geval, je wordt gelabeld als ‘gek’ of ‘gestoord’’, zegt Wilson.

Maar hoe gaat men in Hongkong om met mentale klachten zoals depressie? Chang bezoekt popster Janice Vidal die er een nummer over schreef. Haar doel is om het taboe dat rondom depressie hangt uit de wereld te helpen. “Sommige mensen hebben de behoefte om zich tegen hun gevoelens en gedachten te verzetten. “Be real with how you feel”, aldus Janice.

Quote Be real with how you feel Janice Vidal

Chang gaat langs bij psychiater Ting Sik Chuen om het antwoord te krijgen op zijn vraag of de Chinese cultuur depressie (nog) moeilijker maakt. Volgens dr. Ting spelen naast praktische oorzaken, zoals hoge ziektekosten, ook culturele vooroordelen een grote rol. Het belemmert veel Chinezen in het zoeken naar hulp. Ook zorgt het stigma dat rond depressie bestaat dat mensen bang zijn om gediscrimineerd te worden vanwege hun mentale problemen.