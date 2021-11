Lijsttrekker Bakker (SP) stapt alweer op: aanhouding en vragen over huurhuis

De enkele weken geleden verkozen lijsttrekker Tiers Bakker van de SP in de gemeenteraad is vandaag alweer afgetreden. De SP heeft hem vanwege een privékwestie en vragen over zijn woonsituatie gevraagd het lijsttrekkerschap neer te leggen. Dit nadat AT5 hem deze week vragen stelde over zijn huurhuis en een ruzie in de privésfeer waarvoor hij in november 2018 is aangehouden.

Bakker werd vrijdag 16 oktober verrassend gekozen als nieuwe lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Die avond werd hij tijdens een algemene ledenvergadering met slechts één stem verschil verkozen boven de net aangetreden wethouder Jakob Wedemeijer. Zijn voorganger lijsttrekker Laurens Ivens (tevens wethouder voor de SP) stapte in juli van dit jaar op na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

Ook rond Tiers Bakker blijken al enkele jaren zaken te spelen, waarnaar AT5 de afgelopen weken onderzoek heeft gedaan. Zo is het raadslid in november 2018 bij een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Deze zaak is geseponeerd en er is geen aangifte gedaan omdat volgens hem 'de zaak niet ernstig genoeg was'. Hij heeft de aanhouding niet gemeld, en dat is volgens hem de voornaamste reden dat het SP-bestuur hem aan de kant heeft gezet.

Huurwoning

Ook rond zijn woning stelde AT5 Bakker enkele vragen. De laatste anderhalf jaar woont de SP’er zelf niet meer in zijn huurwoning van in totaal 120 vierkante meter in Amsterdam-Oost, omdat de situatie met zijn vriendin niet meer houdbaar is. Bakker woonde met haar en hun kinderen in drie voormalige zogenoemde HAT-eenheden op de begane grond van het pand. Het gaat om een bekend hofje met sociale huurwoningen dat eigendom is van woonstichting De Key en waarin tientallen bewoners in 'coöptatie' de ruimte verdelen met een eigen bestuur en eigen regels.

Volgens Bakker is hij er in 1994 als student komen wonen. Zijn partner had er al een HAT-eenheid en zij heeft met toestemming van het bestuur van het hofje een tweede wooneenheid betrokken, waardoor hun gezin uiteindelijk op 120 m2 op de begane grond kwam te wonen, inclusief badkamer en keuken. Voorheen waren die gezamenlijk voor de drie woningen. Het raadslid noemt deze constructie ‘geheel volgens de regels.’ Toch heeft dit ook volgens Bakker een rol gespeeld bij het besluit van het SP-bestuur.

Dat hij anderhalf jaar zijn woning heeft aangehouden zonder er te wonen, heeft Bakker naar eigen zeggen gedaan voor zijn kinderen. Toen AT5 hem voorlegde hoe zich dat verhoudt tot zijn politieke activisme rond woonruimteverdeling, liet hij in eerste instantie weten 'zich niet voor te kunnen stellen' dat zijn politieke integriteit in het geding was. "Je kunt discussiëren over de vraag of dit een voorbeeld is van scheef-wonen. Dat vind ik niet, de situatie is in de loop der jaren zo gegroeid", aldus de afgetreden lijsttrekker.

SP verder in de problemen

Deze nieuwe ontwikkeling brengt de SP in Amsterdam verder in de problemen. Eerder maakte na het vertrek van partijleider Laurens Ivens vanwege grensoverschrijdend gedrag de huidige fractievoorzitter Erik Flentge bekend na de verkiezingen te stoppen als raadslid.

Begin deze maand werd Jakob Wedemeijer als opvolger van Ivens geïnstalleerd als wethouder Wonen. Hij leek een goede kans te hebben om ook lijsttrekker van de partij te worden, maar dat liep anders. Van de in totaal 69 stemmen gingen er 34 naar Wedemeijer en 35 naar Tiers Bakker.

Nieuwe lijsttrekker

De SP heeft momenteel drie zetels in de gemeenteraad, en moet dus op zoek naar een nieuwe lijsttrekker. Bakker was als SP'er goed zichtbaar bij demonstraties en haalde altijd fel uit bij dossiers binnen zijn portefeuille.