Kale en Kokkie na derde keer puntenverlies Ajax: "Niet om aan te gluren"

Voor de derde keer leed Ajax dit seizoen puntenverlies door afgelopen weekend gelijk te spelen in Almelo. "Hoe is het nou mogelijk dat je eigenlijk een wedstrijd tegen PSV teniet doet door zaterdag gelijk te spelen", aldus Kale.

"Je bent toch profvoetballer", reageert Kokkie. "Je moet in de competitie dat PSV blijft geen punten morsen. Feyenoord ook niet, en AZ. Je moet gewoon je wedstrijdjes winnen. Als je dan een selectie hebt die met afstand de beste is, want onze hele reservebank die je daar zaterdag hebt zitten zijn individueel stuk voor stuk beter dan heel Heracles."