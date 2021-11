Stad NL V Laura vecht als nieuwe jongerenambassadeur Buitenlandse Zaken voor betere seksuele voorlichting

Sinds 1 oktober is Laura Bas (25) de nieuwe jongerenambassadeur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Naast seksuele rechten focust zij zich ook op gendergelijkheid en keuzevrijheid van jongeren. "De docent zegt: de penis gaat in de vagina en dan heb je seks. Seksuele vorming is meer dan dat." Sibel Önemli van Wij zijn Amsterdam ging bij Laura langs.

Seksuele voorlichting Op de vraag wat er mis is met de huidige seksuele voorlichting, is Laura helder: ''Seksuele voorlichting is nu hoofdstuk tien van biologie en heel erg biologisch omschreven. Het is ook belangrijk om de leuke kant te belichten en er van te genieten. Als ik kinderen heb dan zou ik ook willen dat zij op die manier kennismaken met dit thema''.

Miss World Nederland 2021 Laura heeft haar passie voor maatschappelijke onderwerpen door haar deelname aan Miss World Nederland 2021 , waar ze tweede werd, ontdekt. ''Bij de Missverkiezing kon je je inzetten voor een maatschappelijk onderwerp. Ik heb me toen gefocust op gendergelijkheid op de arbeidsmarkt omdat ik zelf erg ambitieus ben. Toen ik dat project startte kwam ik erachter dat daar mijn passie lag. Toen besloot ik er meer mee te doen." Als de nieuwe jongerenambassadeur wil ze nu ook de seksuele voorlichting op scholen verbeteren.

Stigma op werkende moeders Haar passie voor gendergelijkheid en seksuele voorlichting komt niet uit de lucht vallen. Toen Laura twee weken oud was, besloten haar ouders om te scheiden, waardoor ze opgroeide zonder biologische vader. Haar moeder bleef vier dagen werken. Laura merkte als kind dat daar een stigma op rustte. ''Mensen vonden mijn moeder een slechte moeder omdat ze vier dagen werkte en ze vonden mij zielig omdat mijn moeder vier dagen werkte. Vierentwintig jaar later krijg ik als ambitieuze vrouw ook nog regelmatig te horen dat als ik kinderen krijg de focus vanzelf verschuift. Ik wil dat stigma ervanaf halen."

Ongewenst zwanger Op haar zeventiende woonde Laura een jaar in Brazilië. Veel meiden die ze daar toen heeft leren kennen zijn nu zwanger, van wie een groot deel ongewenst. ''Vanwege het verbod op abortus heeft dat ingrijpende gevolgen voor jongeren, daarom wil ik mij ook voor betere seksuele voorlichting inzetten." Over haar doelen als nieuwe jongerenambassadeur is Laura duidelijk: "Het belangrijkste is om zoveel mogelijk jongeren te spreken, vooral zij die weinig toegang hebben tot de politiek. Ik wil hun stem laten horen in het buitenlandbeleid''.