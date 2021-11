Stad NL V De Straten op het Kleine-Gartmanplantsoen: racefietsen, reptielen en reïncarnatie

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering bezoeken we het Kleine-Gartmanplantsoen.

Dit stukje Centrum wordt vaak verward met het Leidseplein maar heeft sinds 1909 een eigen adres. Het plantsoen, vernoemd naar de Amsterdamse actrice Maria Kleine-Gartman (1818-1885), werd recent gerenoveerd en voorzien van een enorme ondergrondse fietsenstalling.

In het voormalige gevangeniscomplex tussen het Kleine-Gartmanplantsoen en het Max Euweplein, woont Pascal. Hij is een bekend gezicht in de buurt en wordt ook wel ‘de burgemeester van het Leidseplein’ genoemd. Gestoken in een fleurige blouse vertelt Pascal over zijn missie om Europa op de fiets te krijgen en de 360°-filmpjes die hij maakt tijdens zijn fietstochten door Amsterdam.

Beneden op het plein, midden op het gras van het plantsoentje, staat een opvallende beeldengroep: een kluwen bronzen hagedissen. Historicus en superstagiair Wessel deelt met ons het verhaal achter dit kunstwerk en verklaart waarom die reptielen nou precies hier, middenin het uitgaanscentrum van de stad, zijn neergezet. “In feite kijken we nu ook naar draken tijdens het drinken, maar ze bewegen niet!”

Tot slot gaan we langs bij Bastiaan, net als Pascal een oerbewoner van de Leidsepleinbuurt. Bastiaan brengt als reïncarnatietherapeut mensen in contact met hun vorige levens en helpt hen door persoonlijke moeilijkheden heen. In zijn met salie-rook gereinigde appartement, vertelt hij Redouan over zijn spirituele werkzaamheden en woonervaring aan het Kleine-Gartmanplantsoen.