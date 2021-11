OM eist cel en TBS voor straatroof, overval, bedreigingen en mishandeling

De incidenten waar de man van wordt verdacht zijn tussen 13 december 2020 en 3 januari 2021 gepleegd. Op 13 december zou de verdachte onder bedreiging van een hamer en een mes een man van zijn motorscooter hebben geroofd. Op 1 januari zou de man ook onder bedreiging met een mes een pizzeria in Noord hebben overvallen en er uiteindelijk met een telefoon en een geldbedrag vandoor zijn gegaan.

Drie op één dag

Op 3 januari wordt de man verdacht van drie incidenten. Zo zou hij een medewerkster van een slijterij in West hebben bedreigd en mishandeld en zou de man die haar te hulp schoot ook zijn bedreigd met een mes. Daarnaast zou de man in de avond een vrouw in de trein met een mes hebben bedreigd en een andere vrouw in Oost van haar scooter hebben beroofd.

De politie kwam de verdachte op het spoor dankzij de verklaringen van de aangevers en getuigen en na het bestuderen van een groot aantal camerabeelden. Ook wordt het een en ander ondersteund door de resultaten van een DNA-onderzoek.

Angstig

"Het is zeer invoelbaar hoe angstig de slachtoffers in de verschillende zaken moeten zijn geweest. Gewone werkdagen, een treinreis en het rijden op een scooter veranderden opeens in hele nare gebeurtenissen waarin men zich geconfronteerd zag met een mes of anderszins met geweld en bedreigingen", zei de officier van justitie.

Het OM heeft in zijn strafeis rekening gehouden met het feit dat de verdachte sterk verminderd toerekeningsvatbaar is.