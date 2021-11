Vanavond Coentunnel dicht vanwege calamiteitenoefening

"De oefening is in westbuis 2, dat betekent dat het verkeer dat door de wisselbaan komt geen last heeft van de oefening:", laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten. Het verkeer dat de afslag s102 of de afslag s101 nodig heeft moet wel rekening houden met extra reistijd, zij moeten omrijden via de A5 of binnendoor via de s103.

De oefening duurt ongeveer tot 01.15 uur, daarna moet de buis nog opengesteld worden voor het verkeer er weer door kan.