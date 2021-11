Stad NL V Paddenstoelen uit de muur en een beschimmeld plafond: wat zijn je rechten als huurder?

Een eigen woning huren in Amsterdam, dan word je in deze tijd al snel een geluksvogel genoemd. Maar helaas kunnen sommigen huurders niet volledig van hun huurwoning genieten. Denk aan schade, overlast of moeilijk contact met de verhuurder. Rosalie Schilder van Wij Zijn Amsterdam gaat langs bij de woning van Reina Trifunovic en van Stichting !Woon hoort ze wat nou eigenlijk je rechten zijn als huurder.

Quote "Ik ben al meer dan een jaar bezig met het laten verwijderen van de schimmel" reina Trifunovic, Huurder

Reina huurt een woning in de Jordaan bij wooncorporatie Ymere. Ze woont er nu ruim twee jaar, maar heeft al een jaar last van schimmel. "Als je naar boven kijkt zie je allemaal bruine, blauwe en groene vlekken, het loopt vervolgens helemaal door van de muur naar beneden", vertelt Reina al wijzend. Het was eerder zelfs zo erg dat er paddenstoelen uit de muur groeiden, wat ze meldde aan Ymere. "Ik ben al meer dan een jaar bezig met het laten verwijderen van de schimmel", vertelt Reina.

Reina heeft al meerdere malen contact gezocht met Ymere. "Op hun website staat dat schimmel gevaarlijk is en dat je direct contact moet opnemen, dat doe ik en nog steeds wordt er niks aan gedaan." Ymere is enkele keren bij de woning van Reina op bezoek geweest, maar dat bleef vooral bij kijken, de problemen ondervindt Reina nog steeds. Door de schimmel heeft Reina ook schade opgelopen aan haar spullen. "Ik krijg bijna het idee dat ze denken: als we ze lang genoeg laten wachten, hebben ze geen zin meer om erachteraan te gaan. Ik voel me niet serieus genomen."

Quote "Vanaf het moment dat je contact opneemt met je verhuurder, is het de bedoeling dat die binnen zes weken actie onderneemt" Hanna Smit, Stichting !Woon

Hanna Smit is consulent jongerenhuisvesting bij Stichting !Woon. Zij geeft aan dat schade, zoals in Reina's geval de schimmel, een serieus probleem is. "Onderneem zo snel mogelijk stappen. Dit kan zijn in je eigen woongedrag, maar je kunt ook op tijd bij je verhuurder aankaarten dat er een probleem is. Vooral als het om je gezondheid gaat." Bij Reina duurt het wachten inmiddels ruim een jaar en ze vraagt zich af of dit wel kan en mag. "Vanaf het moment dat je contact opneemt met je verhuurder, is het de bedoeling dat die sowieso binnen zes weken actie onderneemt", legt Smit uit. "Als je contact hebt gezocht en er wordt niets gedaan, benader dan bijvoorbeeld Stichting !Woon voor juridisch advies, zij kunnen jou bijstaan bij het contact met jouw verhuurder, wat eventueel kan leiden tot een procedure bij de huurcommissie." Een verschil qua huurdersrecht tussen een particuliere verhuurder of een wooncorporatie is er niet, zegt Smit.

Antwoord Ymere

Naar aanleiding van de klachten van Reina zocht AT5 contact met Ymere. Zij laten weten dat ze de situatie erg vervelend vinden en zo snel mogelijk persoonlijk contact met Reina zoeken om het probleem op te lossen. Bovendien komt Ymere Reina financieel tegemoet: ze hoeft drie maanden geen huur te betalen. Volgens Hanna Smit van Stichting !Woon is dit een gepaste compensatie: "Ik denk dat het netjes is van Ymere dat ze met deze oplossing komen en dat ze de huurster compenseren. Alleen wat je natuurlijk wel wil zien, is dat het voor haar ook echt opgelost gaat worden, dat ze in actie komen en dat deze mevrouw geen last meer ervaart."