De Key onderzoekt woonsituatie Tiers Bakker: ''Pijnlijk om te zien in tijden van schaarste"

Woningcorporatie De Key gaat onderzoek doen naar de woonsituatie van SP'er Tiers Bakker. De gisteren teruggetreden lijsttrekker woont al ruim anderhalf jaar niet meer in zijn onzelfstandige woning in Oost. De Key noemt dat ''pijnlijk in tijden van schaarste''.

Bakker woonde jarenlang met zijn partner en hun kinderen in drie voormalige zogenoemde HAT-eenheden op de begane grond van een pand aan het Oosterpark. Het gaat om een bekend hofje met sociale huurwoningen, dat eigendom is van De Key en waarin tientallen bewoners in 'coöptatie' de ruimte verdelen met een eigen bestuur en eigen regels.

Huiselijk geweld

De SP'er woont daar zelf sinds begin vorig jaar niet meer, omdat de situatie tussen hem en zijn partner niet meer houdbaar was. De SP'er werd in november 2018 bij een uit de hand gelopen ruzie met zijn vriendin gearresteerd op verdenking van huiselijk geweld. Deze zaak is geseponeerd en er is geen aangifte gedaan omdat volgens Bakker 'de zaak niet ernstig genoeg was'.

Bakker kwam zelf in 1994 als student aan het Oosterpark wonen. Zijn partner had er al een HAT-eenheid en zij heeft met toestemming van het bestuur van het hofje een tweede wooneenheid betrokken, waardoor hun gezin uiteindelijk op 120 m2 op de begane grond kwam te wonen, inclusief badkamer en keuken. Voorheen waren die gezamenlijk voor de drie woningen en moesten de voorzieningen met andere bewoners gedeeld worden.

Het raadslid noemde deze constructie eerder zelf ‘geheel volgens de regels.’ Voor de SP was het één van de redenen om, naast zijn verzwegen aanhouding, aan te dringen op Bakkers vertrek.

Onderzoek

Ook De Key is niet blij met de door Bakker geschetste woonsituatie en laat weten: ''In een situatie waar zoveel schaarste is op de woningmarkt vinden we dit pijnlijk om te constateren.'' De woningcorporatie stelt een onderzoek in en gaat in gesprek met het bestuur van de woongroep.

De Key zegt verder dat het in Amsterdam ''een enkele keer'' voorkomt dat iemand twee wooneenheden op zijn of haar naam heeft staan. ''Dat gaat dan om contracten van voor 2010. Vanaf dat jaar heeft iedere huurder van een eenheid in een woongroep een individueel contract met De Key.''

Verrassend

Bakker werd ruim twee weken geleden verrassend gekozen als nieuwe lijsttrekker van de SP in Amsterdam. Tijdens een algemene ledenvergadering werd hij met slechts één stem verschil verkozen boven de net aangetreden wethouder Jakob Wedemeijer. Zijn voorganger, lijsttrekker Laurens Ivens (tevens wethouder voor de SP), stapte in juli van dit jaar op na klachten over grensoverschrijdend gedrag.

De ontwikkelingen rond Bakker brengt de Amsterdamse SP verder in de problemen. Eerder maakte, na het vertrek van Ivens, de huidige fractievoorzitter Erik Flentge bekend na de verkiezingen te stoppen als raadslid. Of Bakker doorgaat als raadslid tot de verkiezingen is nog niet bekend. Ook over een nieuwe lijsttrekker is nog geen besluit genomen.