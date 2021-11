OLVG ziet niets in QR-code voor medewerkers en patiënten

Het OLVG ziet niets in de mogelijke introductie van een QR-code in de zorg. In een persbericht laat het ziekenhuis weten voor vaccineren te zijn maar tegen een vaccinatiebewijs voor de zorgmedewerkers en de bezoekers en patiënten. "Vaccinatie is een recht, geen plicht."

"Zonder de veiligheid voor onze patiënten en medewerkers uit het oog te verliezen, mag er geen enkele drempel zijn om zorg te ontvangen of om je naasten te bezoeken. Een QR code in de zorg is onacceptabel", meldt de voorzitter bestuur medische staf Ilse van Stijn.

Ook volgens de voorzitter van het verpleegkundig stafbestuur Anita de Vette is de QR-code geen goed idee. "‘Door een vaccinatiebewijs in te voeren lopen we een groot risico: dat personeel de zorg gaat verlaten. En juist die vakmensen die met hart en ziel zorg verlenen aan iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in gevaccineerd of niet, hebben wij keihard nodig."

Voor vaccinatie

Het ziekenhuis is wel een voorstander van het vaccineren tegen corona omdat het beschermt tegen ernstig ziek worden en een mogelijke ziekenhuisopname. Maar ze zijn er wel over duidelijk dat een vaccinatie altijd een recht is en geen plicht.

Volgens het OLVG zijn de basismaatregelen zoals afstand houden, testen en thuisblijven bij klachten en een mondkapje dragen waar nodig is wel van belang om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.