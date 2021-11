Dierenambulance vindt gestroopt hert in Westerpark

Een raadsel voor de dierenambulance vandaag, een gestroopt damhert werd gevonden in het Westerpark. Waar het dier vandaan komt en waarom het in het park gevonden is weet de dierenambulance niet.

"Wij werden gebeld door de politie omdat er bij hun was gemeld dat er aan kadaver in het park lag. Wij zijn er toen heen gegaan en kwamen erachter dat het om een damhert ging", vertelt een woordvoerder. "Dit is iets wat we normaal niet aantreffen. Damherten komen ook niet voor in het Westerpark."

De politie doet onderzoek naar het dier om erachter te komen waar hij vandaan kwam en hoe hij in het park is beland.