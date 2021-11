'Duitse politie in opperste staat van paraatheid uit angst voor rellen bij Dortmund-Ajax'

De krant sprak met de hoofdinspecteur van de politie Dortmund, Oliver Peiler. "We bereiden ons voor op een grootschalige operatie. Vanwege de bekende rivaliteit tussen Nederlandse en Duitse fans hebben we veel manschappen in het centrum en rond het stadion.” Hij zegt er rekening mee te houden dat aanhangers van beide clubs de confrontatie proberen te zoeken.

Hoeveel manschappen hij precies inzet, vertelt hij niet. "Ik kan wel zeggen dat in ieder geval ruim duizend hulpdiensten aanwezig zullen zijn." Agenten zullen een lik-op-stukbeleid voeren, belooft hij.

Het supportersgeweld laaide recentelijk in Nederland op. Zowel bij NEC-Vitesse als bij MVV-Roda JC ging het mis.