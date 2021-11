Man (24) op straat beroofd van Rolex, Louis Vuitton-tas en cashgeld

Een 24-jarige Fransman is in juni het slachtoffer geworden van een gewelddadige straatroof in Oost. Twee verdachten geven dem man rake klappen en bestelen hem van een dure merktas, zijn Rolex-horloge en een flink bedrag aan cashgeld. In het opsporingsprogramma Bureau 020 toont de politie beelden van de verdachten.

Het slachtoffer verblijft in een hotel aan de Paul Vlissingenstraat en gaat rond middernacht naar buiten om een een sigaret te roken. Dan komen er twee onbekende mannen bij hem staan en er ontstaat in eerste instantie een vriendelijk gesprek."Het tweetal vraagt het slachtoffer of hij even wil meelopen om een vriend van hen te helpen. Hij doet dit, maar hij krijgt al snel het gevoel dat er iets niet in de haak is", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Dat gevoel blijkt te kloppen, want als hij terug wil lopen naar het hotel slaan de twee toe."