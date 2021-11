Verdachte breekt in bij woning aan de Vondelstraat terwijl bewoner ligt te slapen

"De woning bevindt zich in een pand met meerdere appartementen en die zijn te bereiken via een centrale toegangsdeur op de begane grond. Nadat de man het pand heeft weten te betreden, is de voordeur van de betreffende woning waarschijnlijk open geflipperd, aangezien er geen sporen van braak waren. Wij roepen daarom altijd op: doe je voordeur niet alleen dicht, draai hem ook op slot", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Signalement

De man wordt tussen de 25 en 30 jaar oud geschat, heeft een lichte huidskleur en een licht baardje. Hij is naar schatting tussen de 1,65 en 1,85 meter en had kort donker haar. Hij droeg een jeans, een wit t-shirt, een korte groene jas en witte gympen.

"Het is natuurlijk heel vervelend voor de bewoners van het appartement dat hun dit overkomen is. Er zijn verschillende waardevolle spullen meegenomen en het is ook een heel naar idee dat iemand zomaar de woning is binnengekomen, zeker omdat een van de bewoners lag te slapen", besluit Stor.