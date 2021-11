Gemeente: zelfwoonplicht voor koopwoningen tot 512.000 euro

Met deze maatregel wil de gemeente voorkomen dat de woningen worden opgekocht door beleggers en in het dure huursegment terecht komen. "Het is onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren", aldus de kersverse wethouder wonen Jakob Wedemeijer (SP). "Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen."

Uitzonderingen

In het voorstel is er ruimte voor drie uitzonderingen. Woningen mogen wel verhuurd worden aan eerste- of tweedegraads familieleden of tijdelijk worden verhuurd, bijvoorbeeld als de eigenaar een tijdje in het buitenland verblijft. Ook woningen die onlosmakelijk verbonden zijn met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel kunnen worden verhuurd. De ‘zelfwoonplicht’ geldt tot vier jaar na aankoop. Daarna mag de woning verhuurd worden.

In de stad is zo'n 30 procent van de woningen in handen van beleggers. In de afgelopen jaren zijn de huurprijzen behoorlijk opgedreven. Volgens Wedemeijer is er voor een oplossing meer nodig dan deze nieuwe maatregel. "We hebben het Rijk nodig om de huurprijzen aan banden te leggen, zodat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden.”

In februari 2022 wordt het voorstel ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.