Werkzaamheden begonnen op de Hugo de Vrieslaan: "Het asfalt was aan het einde van zijn levensduur"

Het asfalt op de Hugo de Vrieslaan, ter hoogte van de Middenweg, is beschadigd en wordt vernieuwd. Het autoverkeer en het openbaar vervoer worden omgeleid. De makers van het AT5-programma Het Verkeer zijn aanwezig bij de werkzaamheden.

De werkmannen zijn hard aan het ploeteren terwijl het asfalt met grote machines van het wegdek wordt geschraapt. Directievoerder Luc van Beuzekom is te spreken over het verloop van de werkzaamheden. "Het asfalt was aan het einde van zijn levensduur. Wij halen twee lagen asfalt eruit, en wij brengen ook weer twee nieuwe lagen asfalt aan. Zo kunnen wij er de komende jaren weer mee vooruit", aldus de directievoerder.