Drie horecazaken hebben laatste waarschuwing wegens niet checken van coronabewijs

Drie horecazaken hebben een laatste waarschuwing gekregen wegens het niet checken van het coronatoegangsbewijs. De gemeente voerde afgelopen weekend 288 controles uit. Daarbij werd in 49 gevallen een overtreding of een onregelmatigheid geconstateerd.

Veruit de meeste overtredingen vonden plaats in de zogenaamde natte horeca, oftewel de cafés. De controles hebben geleid tot 17 formele waarschuwingen.

Twee ondernemers kregen eerder al een waarschuwing en hebben een laatste waarschuwing gekregen. Bij een volgende overtreding moeten zij direct hun zaak sluiten. Eerder kreeg een andere horecazaak al zo'n laatste waarschuwing.

In dertig gevallen leidde de controle wel tot de constatering van een onregelmatigheid, maar was deze niet duidelijk genoeg om te leiden tot een sanctie. De dertig horecazaken waar zo'n onregelmatigheid werd geconstateerd worden extra in de gaten gehouden, aldus de gemeente.

De handhaving op naleving van het coronatoegangsbewijs is vorige week opgeschroefd. Volgens de gemeente kan de Amsterdamse horeca ook komende week rekenen op meer zichtbare en onzichtbare controles, die zeven dagen per week worden uitgevoerd.