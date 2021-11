Wethouder Wonen over zelfwoonplicht: "Niet de oplossing voor wooncrisis, wel belangrijke eerste stap"

"Omdat er vraaguitval komt", licht hij op de Stopera toe. "Minder woningen kunnen worden gekocht door kapitaalkrachtige instellingen, zoals beleggers, waardoor er meer overblijft voor de gewone Amsterdammer."



Vastgoedbelang zegt vandaag dat Amsterdam zich hiermee juist in de voet schiet. Volgens de particuliere beleggers zorgt de maatregel er voor dat huren in het middensegment nog duurder wordt: "Aangezien de opkoopbescherming met name gericht zal zijn op middeldure koopwoningen zal juist in het middenhuursegment van de huurwoningmarkt – waar al een groot tekort bestaat aan beschikbare huurwoningen - het negatieve effect voor de huurwoningzoekende het sterkst merkbaar zijn. Het tekort aan beschikbare middenhuurwoningen zal door de opkoopbescherming dus nóg verder toenemen."



"We hebben het hier over koop en niet over middenhuur", reageert Wedemeijer. "En overigens worden de woningen gekocht en verhuurd voor hele hoge bedragen, 1.500 tot 2.000 euro, dat is echt geen middenhuur meer, dat is gewoon dure huur. En het is niet meer betaalbaar voor de gewone Amsterdammer als steeds meer koopwoningen worden opgeofferd om dure huurwoningen te worden."