Albert Cuyp-markt gaat er anders uitzien: bredere kramen en ruimte voor terrassen

Dat blijkt uit het nieuwe concept-inrichtingsbesluit dat Stadsdeel Zuid heeft vrijgegeven. De nieuwe inrichting is het resultaat van een onderzoek van het stadsdeel en de ondernemers. Onderdeel van dat onderzoek was een enquête.

Op de lege plekken kunnen winkeliers straks een kraam voor hun winkel plaatsen, maar komen er ook bredere kramen en terrassen. Daarnaast komt er meer ruimte voor een 'experimentele zone', waar plek is voor ondernemers die volgens het stadsdeel van toegevoegde waarde kunnen zijn op de markt van de toekomst. Verder is er ruimte voor 'sollicitanten': ondernemers die dagelijks naar de markt komen om een plek af te dwingen.

'Ankers van de markt'

Marktkooplui waren bij het aankondigen van het onderzoek naar de plannen bang dat ze 's nachts hun kramen moesten weghalen. Na gesprekken met hen is besloten dat zij als 'ankers van de markt' om hun verkoopwagens te laten staan.

Stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel is ervan overtuigd dat dankzij de nieuwe plannen de markt weer voller wordt. "Door nu de ruimte voor vernieuwing te bieden en die te combineren met behoud van het huidige, zorgen we met elkaar voor een volle en gevarieerdere markt in de toekomst.”