Ten Hag kritisch maar ook tevreden: "Op de juiste momenten toegeslagen"

Ajax is na de overwinning op Borussia Dortmund (1-3) nu al zeker van overwintering in de Champions League, maar trainer Erik ten Hag doet niet mee aan de polonaise. Hij ziet, zeker na de matige eerste helft van zijn ploeg, genoeg punten voor verbetering. "Het is naïef als je een tegengoal krijgt terwijl je in overtal bent."

De oefenmeester baalde na afloop op de persconferentie van het matige optreden van zijn ploeg voor rust. "We hebben de tegenstander groot gemaakt door verdedigend veel te afwachtend te zijn en in balbezit verkeerde keuzes te maken en slordig te zijn. We hebben ze in hun kracht gebracht."

Ajax kwam na een halfuur spelen met een man meer te staan toen Borussia Dortmund-verdediger Mats Hummels met een tackle Ajacied Antony onderuit haalde. Hij kreeg hiervoor rood: een te zware straf, zo oordeelde Ten Hag. De oefenmeester vond echter ook dat de strafschop voor Dortmund niet gegeven had hoeven worden. "Je moet de beslissingen van de arbitrage accepteren", zei hij er verder over.

Uit die strafschop kwamen de tien spelers van Borussia dus op 1-0. "Het is naïef als je een tegengoal krijgt terwijl je in overtal bent. Dat mag niet gebeuren. Daar moeten we kritisch over zijn."

Compliment

Over de tweede helft was Ten Hag veel beter te spreken. "Toen waren we duidelijk wel beter aan de bal. We hebben denk ik een goede wissel gemaakt door Gravenberch wat behoudender te laten spelen, meer als aanspeelstation, en Klaassen te brengen. Dat heeft denk ik goed uitgepakt.We hebben de kansen afgewacht en op de juiste momenten toegeslagen. Dat verdient wel een heel groot compliment. Je kunt je voorstellen dat hier een redelijk tevreden trainer zit. Hier kunnen we mee verder."