UvA kan groei van internationale studenten niet aan: "Numerus fixus is noodzakelijk"

Het aantal internationale studenten groeit bij de Universiteit van Amsterdam zó hard dat de universiteit het bijna niet meer aankan. Het Ministerie van Onderwijs zou moeten ingrijpen zodat de instroom kan worden gecontroleerd.

De UvA is enorm in trek, blijkt uit cijfers. Dit jaar schreven 8.126 studenten zich in voor een bacheloropleiding. Liefst 3.240 daarvan komen er uit het buitenland. Vorig jaar waren dat er nog 2.427, er is dus sprake van een stijging van 33 procent. Bij de internationale masterstudenten is een stijging van 16 procent te zien. De instroom bij de bacheloropleidingen is dit studiejaar bij de internationale studenten acht procent hoger dan vorig jaar. Vooral de studies Economie, Bedrijfsvoering, Psychologie, Communicatiewetenschappen, Mediastudies en Europese studies zijn populair onder deze groep. Bij de masters zijn het de studies die onder Geesteswetenschappen vallen. De stijging binnen die groep is twee procent. In totaal zijn er nu 41.206 studenten, ten opzichte van 29.051 vorig jaar. Numerus fixus voor Engelstalige studies De cijfers klinken goed, maar ze zorgen voor hoofdbrekens bij de universiteit. Die kan de groei namelijk nauwelijks meer aan, bevestigt woordvoerder Annelies van Dijk na berichtgeving van Het Parool. Er is niet genoeg ruimte meer op de campussen, de werkdruk voor docenten ligt te hoog en de kwaliteit van het onderwijs staat zodoende onder druk. "We mogen geen studenten weigeren en dat willen we ook niet, maar nu is de balans zoek. Wat we zouden willen is een numerus fixus (vastgesteld aantal, red.) op de studies die ook in het Engels worden gegeven. Dat mag wettelijk niet, maar is wel nodig. De minister moet dat ons toestaan."

Financiering Zo'n numerus fixus alleen is niet genoeg, stelt de woordvoerder. Er moet ook geld bij. "Het is goed dat er veel internationale studenten komen, dat voegt ook echt iets toe aan het onderwijs. Ook bij de Nederlandse studenten, maar daar moet wel financiering tegenover staan." Ook de Vrije Universiteit roept de minister op de om de portemonnee te trekken. "De kwaliteit van de Nederlandse universiteiten is hoog, dus daar komen veel internationale studenten op af", zegt woordvoerder Wessel Agterhof. "Maar de bekostiging gaat niet per student, dus moet er geld bij. Het Rijk moet over de brug komen met 1,1 miljard voor alle Nederlandse universiteiten samen. Zoals het nu is, gaat de kwaliteit achteruit."

Werving Studentenvereniging ASVA zegt de trend van de steeds groter wordende stroom internationale studenten te herkennen. "In de afgelopen vijftien jaar zijn er veel internationals bij gekomen", vertelt voorzitter Emma Buining. "De UvA kijkt meer naar de problemen voor de UvA, wij meer naar die van de studenten. We zien dat die een soort van achterstand hebben omdat ze bij ons aankloppen over huisvesting." Door het tekort aan studentenwoningen waren nieuwe instromers aan het begin van dit schooljaar genoodzaakt om zich bijvoorbeeld op een camping te vestigen. "Ik denk dat de groei voornamelijk komt doordat de studies aantrekken, maar er is ook wel enige vorm van werving. Faculteiten zetten er op in."

Of er een numerus fixus moet komen op de studies die ook in het Engels worden geven, kan ze niet zeggen. "Wie heeft er meer recht op onderwijs? Moet je mensen voortrekken?", vraagt ze zich af. "Het is wel naar als je als Nederlandse student niet eens een plek om te studeren in Nederland kunt vinden. Je moet in Nederland wel de kans krijgen. We hebben nog niet veel meldingen gehad van studenten die hier last van hebben, maar de toekomst is wel onzeker. We zijn het als ASVA eens met het statement dat er meer geld moet naar hoger onderwijs. De groei van het aantal studenten is niet meer te houden."