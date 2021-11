Fotograaf van Herman Brood brengt boek uit: "Het leukste was zijn onvoorspelbaarheid"

Vandaag zou Herman Brood zijn 75ste verjaardag vieren. Om hierbij stil te staan maakte fotograaf Gerard Wessel een boek om terug te blikken op de rockster en kunstenaar. Wessel maakte in zijn leven zo'n 20.000 foto's met Brood in de hoofdrol. "Het leukste was zijn onvoorspelbaarheid."

Het is dit jaar twintig jaar geleden dat Herman Brood een einde aan zijn leven maakte. Fotograaf Gerard Wessel volgde sinds midden jaren tachtig tot aan het einde van zijn leven de muzikant en kunstenaar. "Het waren hele enerverende jaren", blikt Gerard Wessel terug. "Het ging met zijn muziek in 1985 wat minder, maar met de kunst ging het fantastisch." Op het Leidseplein haalt Wessel herinneringen op aan de bijzondere tijd die hij met Brood beleefde. "Je wist met Herman nooit wat er ging gebeuren", vertelt de fotograaf. "Eén ding was wel zeker: er gebeurde altijd wat. 24 uur per dag gebeurde er iets." In hun avonturen stond Herman altijd centraal, op zoek naar de aandacht waar hij altijd naar hunkerde.

"Mensen shockeren" Zo gingen ze regelmatig samen op pad, te voet of met de fiets. Wessel had zijn camera altijd paraat, want met Brood in de buurt wist hij dat er op ieder moment iets kon gebeuren. "Typsich Herman, ik fietse achter hem en midden op het Leidseplein liet hij zijn broek zakken", vertelt Wessel. "Dat doet 'ie om maar mensen te shockeren en de aandacht te krijgen."

In het boek BROOD & Gerard Wessel blikt de fotograaf terug op zijn belevenissen met de kunstenaar. Daarbij interviewt hij oude vrienden en haalt hij herinneringen op. Voor Wessel is Brood een heel belangrijk persoon in zijn leven. "Het waren enerverende en artistieke jaren", beschrijft hij. "In het boek komt alles aan bod wat ik met Herman heb meegemaakt."