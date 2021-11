Bilal Wahib niet vervolgd voor aansporen minderjarige om geslachtsdeel te tonen

Wahib vroeg een 12-jarige jongen om zijn geslachtsdeel te laten zien tijdens een livestream in maart. Daar zou hij 17 duizend euro voor krijgen. Het OM vindt dat de oproep van Wahib niet seksueel van aard was. Er waren ook geen seksuele handelingen op de livestream te zien. Daarom is er volgens het OM geen sprake van kinderporno of ontucht, maar een misplaatste grap.

Strafbaar feit

Het OM stelt wel dat de 12-jarige jongen tegen zijn wil zijn geslachtsdeel heeft getoond. Als de jongen wist dat hij er geen geld voor zou krijgen, zou hij het niet hebben gedaan. Dat Wahib een inbreuk heeft gemaakt op de lichamelijk integriteit van de jongen, is een strafbaar feit. De acteur wordt er echter niet voor vervolgd.

Dat is mede omdat het slachtoffer heeft aangegeven niet verder te willen met het strafrechtelijke proces. Wahib heeft zelf afspraken gemaakt met het slachtoffer.